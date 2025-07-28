Экс-премьера Армении перевели с домашнего ареста под административный надзор

С бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна снят домашний арест, он переведен под административный надзор, сообщает его адвокат Ерем Саркисян.

«Учтены шесть лет подписки о невыезде, предъявленной в отношении Абрамяна. Поэтому суд отменил ограничение свободы и назначил административный надзор», — пояснил Саркисян.

Адвокат добавил, что не намерен обжаловать это решение, поскольку Антикоррупционный комитет завершил предварительное следствие и передал материалы в суд. Мера пресечения теперь будет обсуждаться уже в рамках судебного процесса.

Абрамян находился под домашним арестом с середины июня.

Обвинения Абрамяну были предъявлены еще в апреле 2023 года. По материалам дела, он, занимая различные должности (депутат, мэр Арарата, губернатор Араратской области, министр территориального управления, вице-премьер, глава администрации президента, спикер парламента, премьер-министр), проворачивал сделки, в результате которых в 2008-2015 гг. получил доход в 230,4 млн драмов (около $590 тыс.). Он обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах, превышении должностных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности.

Напомним, Овик Абрамян занимал пост премьер-министра Армении в 2014-2016 гг. Был также спикером парламента Армении – 2012-2014 гг.

Источник: Sputnik Армения