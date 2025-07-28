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Всё больше граждан получают возможность оформить льготную ипотеку

Феликс Вишневецкий10:10 - Сегодня
Всё больше граждан получают возможность оформить льготную ипотеку

Уставной капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного Фонда увеличен на 85 миллионов манатов и достиг 1 миллиарда 153 миллионов манатов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Соответствующий указ подписал Президент Азербайджана. Увеличение уставного капитала стало возможным благодаря выделению 85 миллионов манатов из государственного бюджета для финансирования льготных ипотечных кредитов».

В.Байрамов подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев ежегодно подписывает соответствующий указ об увеличении уставного капитала Ипотечного и кредитно-гарантийного Фонда: «Средства, выделяемые из государственного бюджета, направляются на финансирование социальной ипотеки. Как правило, в каждом финансовом году предусмотрены ассигнования на выдачу льготных ипотечных кредитов, и осенью того же года эти средства включаются в уставной капитал фонда».

Депутат подчеркивает, что в целом, по мере увеличения уставного капитала фонда становится возможным предлагать большее количество ипотечных кредитов: «Это также расширяет портфель кредитов на льготных условиях. А значит, всё больше граждан получают возможность оформить льготную ипотеку.

На сегодняшний день фонд выдал 54 918 ипотечных кредитов. Общая сумма выданных ипотечных кредитов превышает 3 миллиарда 560 миллионов манатов».

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