Группа Destiny’s Child воссоединилась впервые за 7 лет - ВИДЕО

Солистки Destiny’s Child воссоединились на сцене с Бейонсе во время финального шоу Cowboy Carter.

Неожиданный сюрприз для фанатов случился на заключительном концерте тура Cowboy Carter суперзвезды мирового шоу-бизнеса Бейонсе - 26 июля в Лас-Вегасе Бейонсе пригласила на сцену своих бывших коллег по группе Destiny’s Child - Келли Роуленд и Мишель Уильямс, сообщает 1news.az со ссылкой на Eonline.az.

Воссоединение культового трио стало главным моментом вечера и вызвало восторг зала – отметим, что это редкое совместное выступление, произошедшее впервые за последние 7 лет, стало символичной точкой в успешном туре Бейонсе.