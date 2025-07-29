EMIN стал героем вирусного проекта OSHU «What song are you listening to?»: Съёмки прошли в Баку - ФОТО - ВИДЕО

На днях столицу Азербайджана посетил британский блогер Джошуа Робинсон, известный по всему миру в социальных сетях как OSHU (5,3 млн подписчиков в TikTok, около 400 тыс. подписчиков в Instagram).

Поводом визита Дж.Робинсона в Баку стал международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025, который с большим успехом прошел в Sea Breeze в период с 23 по 26 июля. Делясь своими впечатлениями об азербайджанской столице в социальных сетях, британский блогер отмечает следующее: «Баку - это уже другой уровень».

В рамках своего креативного формата в соцсетях Дж.Робинсон подходит к прохожим на улицах или в общественном транспорте и задаёт вопрос: «What song are you listening to?» (Какую песню ты сейчас слушаешь?). При этом люди прямо в наушниках включают песню - и он включает аудиозапись в свой контент. Эти «уличные интервью» - часть постоянно обновляемой рубрики, где участники делятся своими треками прямо на ходу.

Новым героем рубрики «What song are you listening to?» стал народный артист Азербайджана EMIN – съемки интервью прошли в Sea Breeze.

«Элвис Пресли, «Unchained Melody», - отвечает на вопрос блогера EMIN.

Отметим, что «Unchained Melody» - это одна из самых знаменитых и часто перепеваемых баллад XX века. Легендарный Элвис Пресли исполнял её в последние годы своей жизни, и эта версия считается одной из самых эмоционально сильных и пронзительных в его репертуаре.

Напомним, что в феврале 2024 года EMIN выпустил альбом «Now or never», вдохновленный творчеством Э.Пресли, в который включена и вышеупомянутая композиция.