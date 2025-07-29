Эпичный первый трейлер фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел» - ВИДЕО

Кинокомпания Disney представила первый трейлер третьего фильма Джеймса Кэмерона из вселенной «Аватар» - картина получила название «Аватар: Огонь и пепел» (Avatar: Fire and Ash).

По словам Джеймса Кэмерона, зрителей ждёт «безумное приключение, пиршество для глаз и история с самой высокой эмоциональной ставкой за всю франшизу» - он добавляет, что новая глава станет настоящим испытанием для всех знакомых героев, сообщает 1news.az со ссылкой на Variety.

На этот раз зрители познакомятся с новым народом Пандоры - Пепельными (Ash People) - устрашающим племенем, покрытым сажей. Их лидер Варанг - героиня, обладающая способностью управлять огнём, - угрожающе заявляет в финале трейлера: «Ваша богиня здесь не властна».

В ролике зрителям показывают, как семья Джейка Салли и морской клан Меткайина объединяются в борьбе с новым врагом - Варанг и ее армией огненных воинов.

Премьера назначена на 19 декабря 2025 года - спустя три года после выхода второй части «Аватар: Путь воды».