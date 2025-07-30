Генпрокуратура разъяснила, как рассматриваются жалобы на бытовое насилие

Генеральная прокуратура АР в рамках рубрики #hüquqimaariflənmə рассказала на своих официальных страницах в социальных сетях о рассмотрении жалоб по вопросам бытового насилия.

Согласно Закону «О предотвращении бытового насилия», под бытовым насилием понимается умышленное причинение физического или морального вреда лицу в результате злоупотребления семейными отношениями, совместным или бывшим совместным проживанием.

Основаниями для проведения расследования по фактам бытового насилия могут служить:

- жалоба самого пострадавшего или членов его семьи;

- обращения, поступившие от физических и юридических лиц, государственных и местных органов самоуправления, а также из образовательных или медицинских учреждений, неправительственных организаций и средств массовой информации.

Отмечается, что должностные лица государственных и местных органов самоуправления, комиссии по защите прав детей, органы опеки и попечительства, образовательные и медицинские учреждения, центры помощи обязаны передавать поступившие им жалобы о случаях бытового насилия в соответствующий исполнительный орган по месту жительства (нахождения) пострадавшего.

Подчеркивается, что, если в жалобе о бытовом насилии отсутствуют признаки состава преступления, она подлежит рассмотрению только при наличии согласия самого пострадавшего или его законного представителя.