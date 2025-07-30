В соцсетях и WhatsApp распространяются фальшивые объявления о работе от имени Минтруда

В последние дни на страницах в социальных сетях, а также через WhatsApp распространяются различные объявления о приёме на работу от имени Министерства труда и социальной защиты населения АР.

«Сообщаем, что эти объявления являются фальшивыми и могут привести к хищению денежных средств у граждан путём получения их персональных данных», - сообщили 1news.az в министерстве.

Граждан призывают не поддаваться на такие ложные и фальшивые объявления, немедленно блокировать подобные сообщения от неизвестных источников, не отвечая на них, и доверять только официальной информации.

Все официальные вакансии, объявляемые министерством и подведомственными ему учреждениями, публикуются исключительно через банк вакансий в подсистеме «Труд и занятость» (emas.sosial.gov.az).

«Гражданам рекомендуется доверять только информации, размещённой на официальных каналах Министерства труда и социальной защиты населения и его подведомственных организаций», - подчеркивают в ведомстве.