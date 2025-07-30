​​​​​​​Культовая романтическая комедия «Свадьба лучшего друга» получит продолжение - ВИДЕО

Киностудия Sony готовит сиквел «Свадьбы лучшего друга» с сценаристкой, номинированной на Оскар.

Издание Collider сообщает, что студия Sony планирует снять продолжение культовой романтической комедии 1997 года «Свадьба лучшего друга» с Джулией Робертс. Для работы над сценарием приглашена Селин Сон - номинированная на премию Оскар сценаристка и режиссёр, известная своими успешными фильмами «Прошлые жизни» и «Материалисты».

Проект находится на ранней стадии, режиссёр и актёрский состав пока не объявлены. Ранее актёр Дермот Малруни лишь отметил, что «ведутся переговоры» - новый сиквел может стать продолжением популярной истории 25-летней давности.

«Свадьба лучшего друга» - культовая романтическая комедия режиссёра Пола Джеймса, вышедшая в 1997 году. Главные роли исполнили Джулия Робертс, Дермот Малруни, Кэмерон Диас и Руперт Эверетт.

Сюжет рассказывает о Джулии, которая осознаёт, что влюблена в своего лучшего друга Майкла, который собирается жениться на другой - очаровательной и молодой Кимми. Джулия решает вмешаться и помешать свадьбе, пытаясь завоевать сердце Майкла, что приводит к комичным и трогательным ситуациям.

Фильм получил признание критиков и стал одним из самых известных и любимых романтических фильмов 90-х, в значительной мере благодаря харизме и игре Джулии Робертс. Саундтрек с хитом «I Say a Little Prayer» в исполнении Дианы Кролл тоже внес большой вклад в популярность картины.

«Свадьба лучшего друга» стала классикой жанра и часто упоминается как одна из лучших романтических комедий всех времён.