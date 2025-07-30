Звезда «Игры престолов» установил новый мировой рекорд - ВИДЕО

Звезда культового сериала «Игра престолов» и титулованный силач Хафтор Бьёрнссон стал первым в истории, кто официально поднял 505 килограммов в становой тяге.

Это произошло на турнире Eisenhart Black в Германии 28 июля, сообщает 1news.az со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что подъём был выполнен чисто и признан судьями абсолютно легальным. Таким образом, Х.Бьёрнссон не только улучшил прежний рекорд, но и окончательно развеял сомнения, которые возникали после его спорного подъёма в 2020 году (501 кг, вне соревнований).

В своих соцсетях Хафтор Бьёрнссон поблагодарил тренеров и команду, назвав это «моментом, ради которого он жил», и намекнул, что готовится к следующей цели - 510 кг на чемпионате мира в сентябре.

Напомним, что Хафтор Бьёрнссон сыграл персонажа по прозвищу Гора (The Mountain), а точнее - Григора Клигана (Ser Gregor Clegane) в культовом фэнтези сериале «Игра престолов» (Game of Thrones). Его герой - гигантский рыцарь, известный своей жестокостью, верностью Ланнистерам и ужасающей силой, особенно запомнился зрителям сценой поединка с Оберином Мартеллом в четвёртом сезоне.