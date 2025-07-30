В Сумгайыте произошло смертельное ДТП - ВИДЕО

Соблюдение скоростного режима и правил маневрирования - обязанность каждого водителя, и от игнорирования этих правил порой зависит человеческая судьба.

«К сожалению, из-за недисциплинированности, безответственности или нетерпения мы всё ещё становимся свидетелями подобных нарушений и их трагических последствий», - отмечают в Главном управлении Государственной дорожной полиции, публикуя видеозапись ДТП, зафиксированного на улице Сахил в городе Сумгайыт.

Отмечается, что ДТП, в ходе которого погиб пассажир, будет дана правовая оценка после проведения расследования.

«Уважаемые водители, не забывайте, что руль в ваших руках - это не только управление автомобилем, но и судьба ваша и тех, кто доверил вам свою жизнь. Не оставайтесь равнодушными к своей и чужой жизни», - отмечают в дорожной полиции.