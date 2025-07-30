Важное предупреждение: Узерлик может привести к уголовной ответственности в некоторых странах

В последнее время участились случаи задержания лиц, пытавшихся пересечь границу с растением узерлик (Peganum harmala), правоохранительными органами некоторых стран.

В результате в отношении этих лиц применяются меры административной или уголовной ответственности, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Отмечается, что, хотя растение узерлик широко используется в народной медицине и культурно-ритуальных традициях, содержащиеся в нём алкалоиды - особенно обладающие психотропным действием гармалин, гармин и другие соединения - в ряде стран включены в список веществ с ограниченным или полностью запрещённым оборотом.

«В связи с этим гражданам, выезжающим за рубеж, а также приезжающим в Азербайджан из других стран, рекомендуется не провозить с собой растение узерлик, его семена, экстракты или другие формы. Это имеет важное значение с точки зрения избежания рисков юридической ответственности, предусмотренной законодательством соответствующих стран», - отмечают в Министерстве юстиции.

Центром судебной экспертизы Министерства юстиции была подготовлена профилактическая рекомендация, касающаяся происхождения растения узерлик, его химического состава, правового статуса и случаев, влекущих за собой ответственность.

Целью подготовки данной рекомендации является обеспечение безопасности граждан, а также проведение общественного просвещения с целью предотвращения ситуаций, которые могут повлечь юридическую ответственность при провозе растения узерлик за границу или ввозе его в республику из других стран.

С подробной информацией можно ознакомиться, перейдя по ссылке.