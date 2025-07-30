Какой будет погода в Баку в последний день июля?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 31 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Утром будет дуть северо-восточный ветер, который днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 23-27°, днём - 33-38° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность - ночью 70–80 %, днём 45-50 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днём в отдельных горных районах возможен кратковременный дождь с грозой, ночью и утром - туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью 23-27°, днём – 35-39°, местами до 41° тепла. В горных районах ночью 15-20°, днём -28-33° тепла.