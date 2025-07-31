Всемирно известный виолончелист Hauser в рамках глобального проекта исполнил одну из самых популярных азербайджанских композиций - ВИДЕО

Мировая звезда и виртуоз виолончели Hauser (Степан Хаусер) продолжает масштабный музыкальный проект «Music Unites the World», в рамках которого он исполняет на виолончели самые узнаваемые и любимые мелодии разных стран.

Очередной «остановкой» на этой культурной музыкальной карте стал Азербайджан – артист выбрал легендарную композицию «Sən gəlməz oldun», написанную композитором Алекпером Тагиевым, эмоциональное исполнение которой в социальных сетях моментально вызвало отклик у слушателей со всего мира.

Стоит подчеркнуть, что аудитория виолончелиста в соцсетях насчитывает более 8,3 миллиона человек, и теперь миллионы слушателей по всему миру соприкоснулись с азербайджанской культурой через его интерпретацию.