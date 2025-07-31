 Кино на неделю: Ремейк «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон и не только - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Кино на неделю: Ремейк «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:40 - Сегодня
Кино на неделю: Ремейк «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Верни её из мёртвых»

Жанр - ужасы (Австралия)

Режиссеры - Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу

В главных ролях: Билли Бэррэтт, Сора Вон, Салли Хокинс, Джона Рен Филлипс, Салли-Энн Аптон, Стефен Филлипс, Миша Хейвуд

Рейтинги: Кинопоиск - 7,0/10, IMDb - 7,2/10, Rotten Tomatoes - 4/5

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: После смерти отца сводные брат и сестра Энди и Пайпер отправляются к приёмной матери по имени Лора. Парень привык заботиться о слабовидящей сестре и через три месяца, когда ему исполнится 18, собирается оформить опеку. Хотя Лора, на первый взгляд, кажется заботливой и понимающей, она и её странный сын вызывают у Энди всё больше подозрений.

«Голый пистолет»

Жанр - комедия, боевик (США)

Режиссер - Акива Шаффер

В главных ролях: Лиам Нисон, Пол Уолтер Хаузер, Памела Андерсон, Кевин Дюран, Лайза Коши, Дэнни Хьюстон, Коди Родс, Майкл Биспинг

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Только один человек обладает особым набором навыков, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир.

«Плохие парни 2»

Жанр - мультфильм, боевик, комедия, криминал, детектив, приключения, семейный (США)

Режиссеры - Пьер Перифел, JP Sans

В главных ролях: Сэм Рокуэлл, Марк Мэрон, Крэйг Робинсон, Энтони Рамос, Аквафина, Зази Битц, Ричард Айоади

Рейтинги: IMDb - 7,1/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

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