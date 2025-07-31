Кино на неделю: Ремейк «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон и не только - ФОТО - ВИДЕО
Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.
Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.
«Верни её из мёртвых»
Жанр - ужасы (Австралия)
Режиссеры - Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
В главных ролях: Билли Бэррэтт, Сора Вон, Салли Хокинс, Джона Рен Филлипс, Салли-Энн Аптон, Стефен Филлипс, Миша Хейвуд
Рейтинги: Кинопоиск - 7,0/10, IMDb - 7,2/10, Rotten Tomatoes - 4/5
Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema
Сюжет: После смерти отца сводные брат и сестра Энди и Пайпер отправляются к приёмной матери по имени Лора. Парень привык заботиться о слабовидящей сестре и через три месяца, когда ему исполнится 18, собирается оформить опеку. Хотя Лора, на первый взгляд, кажется заботливой и понимающей, она и её странный сын вызывают у Энди всё больше подозрений.
«Голый пистолет»
Жанр - комедия, боевик (США)
Режиссер - Акива Шаффер
В главных ролях: Лиам Нисон, Пол Уолтер Хаузер, Памела Андерсон, Кевин Дюран, Лайза Коши, Дэнни Хьюстон, Коди Родс, Майкл Биспинг
Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema
Сюжет: Только один человек обладает особым набором навыков, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир.
«Плохие парни 2»
Жанр - мультфильм, боевик, комедия, криминал, детектив, приключения, семейный (США)
Режиссеры - Пьер Перифел, JP Sans
В главных ролях: Сэм Рокуэлл, Марк Мэрон, Крэйг Робинсон, Энтони Рамос, Аквафина, Зази Битц, Ричард Айоади
Рейтинги: IMDb - 7,1/10
Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema