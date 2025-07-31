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AZAL объявил скидки до 25% на международные рейсы

Феликс Вишневецкий11:47 - Сегодня
AZAL объявил скидки до 25% на международные рейсы

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL объявил о запуске новой акции «Получите скидку раньше осени!».

В рамках кампании пассажиры могут получить скидку до 25% на международные рейсы при бронировании билетов онлайн с использованием промокода FLY25, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.

Билеты по специальным тарифам доступны на официальном сайте AZAL и в мобильном приложении авиакомпании до 3 августа 2025 года включительно.

Предложение действует на перелеты, выполняемые в период с 23 сентября по 25 декабря 2025 года. В этот промежуток пассажиры смогут отправиться более чем по 40 международным направлениям AZAL в Европу, Азию и на Ближний Восток - по выгодным условиям.

Скидка распространяется на билеты эконом- и бизнес-класса на регулярные международные рейсы AZAL. Предложение не включает налоги и сборы и не применяется к код-шеринговым, чартерным и внутренним рейсам. Количество мест по акционным тарифам ограничено.

«Планируйте свое путешествие заранее и встречайте осень с новыми впечатлениями - вместе с AZAL!» - отмечается в сообщении пресс-службы ЗАО Azerbaijan Airlines.

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