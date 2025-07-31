В Джалилабаде задержан разыскиваемый преступник

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Управления полиции Джалилабадского района и Государственной пограничной службы, был задержан находящийся в розыске гражданин.

Ранее судимый Насиб Гасанов (1964 г.р.) был передан следствию, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Н.Гасанов находился в розыске как обвиняемый по различным статьям Уголовного кодекса.

По делу продолжается соответствующее расследование.