В три районные больницы назначены новые директора - ФОТО

По представлению исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугара Гурбанова в ряд медицинских учреждений назначены новые директора.

Об этом 1news.az сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, Рафаил Мустафаев возглавит Гёранбойскую, Асяф Мамедов - Билясуварскую, а Сайиг Самедов - Гедабейскую центральные районные больницы (ЦРБ).

Отметим, что ранее Р.Мустафаев занимал должность руководителя Центра семейного здоровья Бардинской ЦРБ, А.Мамедов - начальника Центральной военно-врачебной комиссии Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, а С.Самедов - главным специалистом отдела по работе с документами и обращениями граждан Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации.