Кинорежиссер Аяз Салаев награжден Почетным дипломом Министерства культуры

Встреча с известным киноведом, режиссером, сценаристом, педагогом, заслуженным деятелем искусств Аязом Салаевым состоялась 1 августа в Министерстве культуры Азербайджана.

Глава ведомства Адиль Керимли поздравил режиссера с 65-летием и передал ему наилучшие пожелания. Отметив заслуги Аяза Салаева в развитии азербайджанского кинематографа, министр отметил также проделанную им работу как киноведа.

Адиль Керимли сообщил, что режиссер удостоен Почетного диплома Министерства культуры за вклад в развитие национального кинематографа, и вручил юбиляру награду.