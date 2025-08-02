В Минкультуры состоялась встреча с Народным артистом Фахраддином Манафовым

Выдающемуся актеру театра и кино, члену Наблюдательного совета Агентства кино Азербайджана, персональному пенсионеру президента, Народному артисту Фахраддину Манафову 2 августа исполняется 70 лет.

В связи с этим 1 августа в Министерстве культуры состоялась встреча с юбиляром.

Министр культуры Адиль Керимли поздравил Фахраддина Манафова с 70-летием, передав ему наилучшие пожелания. Было отмечено, что актер посвятил большую часть своей жизни развитию кино и театра в Азербайджане. Благодаря своим ярким ролям он завоевал любовь широкой аудитории как в стране, так и за ее пределами.

Творчество мастера всегда высоко оценивалось государством. Награждение Фахраддина Манафова орденом «Шохрат» указом Президента Ильхама Алиева от 1 августа 2025 года стало еще одним признанием его заслуг в развитии киноискусства.

Адиль Керимли также сообщил, что в знак признания вклада актера в развитие национальной культуры он удостоен Почетного диплома Министерства культуры, и вручен его юбиляру.

Отметим, что Фахраддин Манафов начал свою актерскую деятельность в 1977 году на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы.