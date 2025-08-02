7:0 в пользу Фахраддина Манафова: Лучшие роли народного артиста – ФОТО

2 августа - День национального кино в Азербайджане и именно в этот день, словно по какому-то знаку судьбы, родился человек, чьё имя давно стало синонимом настоящей кинозвезды, - Фахраддин Манафов.

Быть может, дата рождения и правда что-то предопределяет, ведь Фахраддин Манафов и азербайджанское кино неразделимы. Годы идут, но всеми любимый народный артист остаётся таким же харизматичным, узнаваемым и востребованным. Вот семь основных причин, по которым Фахраддин Манафов по-прежнему вне конкуренции.

1. НЕПОВТОРИМАЯ ХАРИЗМА

Фахраддина Манафова не спутаешь ни с кем. Его появление на экране - это всегда энергия, взгляд, от которого трудно оторваться, и тот самый «магнетизм», о котором часто говорят и который невозможно сыграть или подделать.

2. ГОЛОС, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТ АТМОСФЕРУ

Он умеет говорить так, что даже простая фраза звучит как сцена из фильма. Его голос - это не просто инструмент, это часть его актерской силы. Именно он придаёт его ролям особую выразительность и глубину.

3. ТОЧНЫЙ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВЫБОР РОЛЕЙ

Фахраддин Манафов никогда не соглашался на случайные предложения, благодаря чему сегодня его фильмография - это не просто список проектов, а качественная подборка образов, каждый из которых с определенным характером, судьбой, конфликтом.

4. КИНО, ТЕАТР, ДУБЛЯЖ – ВЕЗДЕ НА ВЫСОТЕ

Он одинаково силён и в театре, и в кино, и в озвучке. Его мастерство универсально, а профессиональный диапазон - по-настоящему впечатляющий.

5. УМЕНИЕ КРАСИВО СТАРЕТЬ

С годами его экранное присутствие стало ещё более уверенным. Без желания «молодиться» и без суеты Ф.Манафов с достоинством принимает время и продолжает оставаться интересным как режиссёрам, так и зрителю.

6. ФИГУРА ВНЕ ВРЕМЕНИ И ТРЕНДОВ

Фахраддин Манафов не нуждается в TikTok или вирусном хайпе, чтобы быть актуальным - народный артист Азербайджана вне моды, потому что сам стал частью культурного кода и это то уважение, которое не покупается и не создаётся искусственно.

7. СИМВОЛ ЦЕЛОГО ПОКОЛЕНИЯ И ДАЛЕКО НЕ ТОЛЬКО ОДНОГО

Для кого-то он - герой юности, для других - образец мужской выдержки, для третьих - просто артист, которого хочется смотреть и слушать. И это, пожалуй, самое главное: он интересен и старшим, и молодым.

«Любой человек содержит в себе тысячи лиц, тысячи характеров, тысячи возможностей. А профессия актёра интересна и велика тем, что актёр может спокойно вытаскивать из себя на свет Божий все эти лица. Это и есть отличительная черта актёрской профессии», - сказал в одном из своих интервью Фахраддин Манафов, с семью знаковыми ролями которого вы можете ознакомиться далее.

1. ШАМИЛЬ В ТЕЛЕСПЕКТАКЛЕ РАМИЗА ГАСАНОГЛУ И ТАРИЭЛЯ ВЕЛИЕВА «EVLƏRİ KÖNDƏLƏN YAR» (1982 г.)

2. МАРАТ В ДРАМЕ РАСИМА ОДЖАГОВА «PARK» (1983 г.)

3. ТЕЙМУР В ФИЛЬМЕ ОКТАЯ МИРКАСИМОВА «ŞEYTAN GÖZ QABAĞINDA» (1987 г.)

4. ЮСИФ В ДРАМЕ РАСИМА ОДЖАГОВА «ÖLSƏM...BAĞIŞLA» (1989 г.)

5. РАУФ В ДЕТЕКТИВНОЙ ДРАМЕ РАСИМА ОДЖАГОВА «QƏTLDƏN YEDDİ GÜN SONRA» (1991 г.).

6. ЗАУР В МЕЛОДРАМЕ РАСИМА ОДЖАГОВА «TƏHMİNƏ» (1993 г.)

7. КЕРИМ В ДРАМЕ РАСИМА ОДЖАГОВА «OTEL OTAĞI» (1998 г.)

Народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов - это не просто актёр, а культурное явление, и в этом жизненном матче счёт очевиден - 7:0 в его пользу!

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