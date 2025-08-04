Как долго в Баку продлится пыльная погода?

Согласно данным, полученным с автоматических станций, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в районах южной и Аранской зон наблюдаются пыльные погодные условия.

«В настоящее время концентрация пыли в воздухе превышает норму в 1,1 - 1,4 раза», - об этом 1news.az сообщила главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева.

Наблюдаемая пыль имеет трансграничный характер и попала на территорию страны в результате восточных и юго-восточных ветров, вызванных метеорологическими условиями - ожидается, что пыльная погода продлится в течение трёх дней в зависимости от метеоусловий.