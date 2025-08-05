Задержаны лица, причастные к пожару в Джебраиле - ФОТО

5 августа полицейскими были проведены расследования в связи с пожаром, произошедшим на территории пастбища в селе Минбашилы Джебраильского района.

В результате расследования установлено, что пожар, в ходе которого выгорело 50 гектаров земли, был вызван действиями Эльчина Абдуллаева, Эльшана Нагылы, Фариза Мамедли, Ревана Мирзаева, Фарида Мамедли, Фариза Алишова, Ахада Ахадова и Садыга Гасанова, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Все вышеперечисленные лица были задержаны – в настоящее время в районном отделе полиции продолжается следствие по данному факту.