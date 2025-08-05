Названы кинопроекты, допущенные к питчингу в конкурсе на господдержку - СПИСОК

Объявлены проекты, прошедшие в питчинг-этап конкурса «Кинопроекты, которые будут производиться при государственной поддержке» 2025 года.

Завершился очередной этап конкурса «Кинопроекты, которые будут производиться при государственной поддержке» 2025 года, организованного Министерством культуры Азербайджанской Республики и Киноагентством Азербайджанской Республики, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

На конкурс было подано 88 проектов, которые были представлены 41 местной кинокомпанией и продюсерскими центрами - приём заявок продолжался до 12 июня 2025 года.

Представленные проекты были рассмотрены и оценены Отборочной комиссией на основе критериев, предусмотренных конкурсным регламентом - по результатам оценки, проекты, указанные в нижеприведенном списке, прошли в питчинг-этап.

Дополнительная информация о датах проведения питчинг-этапа будет официально предоставлена участникам.

В то же время, согласно регламенту конкурса по проектам полнометражных художественных фильмов необходимо представить сториборд и тизер, а по другим проектам - только сториборд.

Указанные материалы должны быть отправлены в Киноагентство АР по официальной электронной почте не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до питчинга.

*Питчинг - это презентация проекта (обычно в сфере кино, телевидения или стартапов), во время которой авторы идеи представляют её жюри, продюсерам, инвесторам или экспертной комиссии с целью получить финансирование или поддержку.