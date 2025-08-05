Названо число пострадавших от солнечного удара в Баку в июле

В течение июля в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи из города Баку с жалобами на солнечный удар обратились 53 человека - 18 женщин и 35 мужчин.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Report.az - отмечается, что 28 человек были госпитализированы, 21-му была оказана медицинская помощь на месте, также зафиксировано, что 4 жителя Баку отказались от медицинской помощи.

Что касается регионов, обращения по поводу солнечного удара поступили из Губинского, Агстафинского, Сабирабадского, Гаджигабульского, Нефтчалинского и Загатальского районов - 6 человек были госпитализированы, 4-м оказана помощь на месте.