 «Azəri»: Высказывания Мурада Арифа о сокращенном обращении к азербайджанскому народу породили споры в соцсетях - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

«Azəri»: Высказывания Мурада Арифа о сокращенном обращении к азербайджанскому народу породили споры в соцсетях - ФОТО

Феликс Вишневецкий16:56 - Сегодня
«Azəri»: Высказывания Мурада Арифа о сокращенном обращении к азербайджанскому народу породили споры в соцсетях - ФОТО

Популярный автор и исполнитель Мурад Ариф высказался о том, что для многих народов мира существуют привычные краткие обращения, и для азербайджанцев тоже давно сложилась такая форма.

«Всем народам мира даются сокращённые обращения. Так, финну говорят: «FIN», испанцу - «ISPAN», французу - «FRANSIZ», латышу - «LAT», и, конечно же, для азербайджанца тоже придумано сокращённое обращение, которое широко используется в быту и поэзии», - отмечает на своей официальной странице в социальной сети Facebook Мурад Ариф.

Популярный исполнитель подчеркивает, что «однако мы очень агрессивно относимся к слову «Azəri», и отмечает следующее: «Вызываю на обсуждение тех, кто говорит: «AZƏRİ - это название племени в Иране». Какие доказательства и источники это подтверждают? Слова «Azəri-Azər» включают в себя именно нас, друзья. Я по национальности - тюрок. Но мы все - тюрки, талыши, таты, лезгины, удины - АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ. И у этого слова в быту уже появилась разговорная, сокращённая форма. Это не должно быть предметом споров и ссор».

Высказывания Мурада Арифа вызвали бурные обсуждения в социальных сетях. Некоторые пользователи выразили поддержку его взглядам, отмечая важность единства и общности всех народов Азербайджана вне зависимости от этнической принадлежности. В то же время часть аудитории осталась при своём мнении, высказывая критику и сомнения относительно использования слова «Azəri» как обобщающего термина.

Поделиться:
279

Актуально

Мнение

Фархад Мамедов об активизации США в мирном процессе: «Армяно-азербайджанская ...

Политика

Кобахидзе: Грузия готова содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном

Общество

Какой будет погода в Азербайджане в среду?

Общество

В Ходжалы задержан виновник пожара - ФОТО

Lifestyle

«Azəri»: Высказывания Мурада Арифа о сокращенном обращении к азербайджанскому народу породили споры в соцсетях - ФОТО

Группа OneRepublic вновь показала Баку всему миру - ВИДЕО

Николь Шерзингер: «Публика в Баку всегда невероятно теплая, открытая» - ВИДЕО

От создателей «Əqrəb mövsümü»: На ITV выходит новый детективный сериал - ВИДЕО

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Поклонники Джастина Тимберлейка раскритиковали концерт в Стамбуле: Бесконечная очередь, хаос и отсутствие контроля - ВИДЕО

Джастин Тимберлейк выступал в Баку и не только, превозмогая боль: У артиста диагностировано тяжелое заболевание - ФОТО

Самое большое казино в Европе будет построено в Баку - ВИДЕО

7:0 в пользу Фахраддина Манафова: Лучшие роли народного артиста – ФОТО

Последние новости

Oбсуждены перспективы развития экономического сотрудничества с США

Сегодня, 17:38

Трамп: «Лидеры НАТО делают все, что я хочу»

Сегодня, 17:32

Баланс на каблуках: новый TikTok-тренд довел девушку до перелома позвоночника - ВИДЕО

Сегодня, 17:25

Проректор и глава пресс-службы Карабахского университета покинули должности

Сегодня, 17:12

В Азербайджане вступают в силу новые правила отказа в возбуждении уголовных дел

Сегодня, 17:11

Трамп намерен «очень существенно» повысить пошлины против Индии

Сегодня, 17:08

Сербский министр перенес инсульт в эфире телешоу - ВИДЕО

Сегодня, 17:07

«Кто спустил «Бесогона» на Азербайджан? - CBC TV разоблачил кремлевский заказ

Сегодня, 17:00

«Azəri»: Высказывания Мурада Арифа о сокращенном обращении к азербайджанскому народу породили споры в соцсетях - ФОТО

Сегодня, 16:56

Утвержден План мероприятий по распределительной электросети Нахчывана

Сегодня, 16:54

Президент утвердил новые штрафы за нарушения со стороны НПО

Сегодня, 16:50

Фархад Парвизи уволен из Baker Tilly Azerbaijan после скандальных высказываний о женщинах - ВИДЕО

Сегодня, 16:38

Назначен новый начальник Генштаба ВС Турции - ФОТО

Сегодня, 16:30

Названо число пострадавших от солнечного удара в Баку в июле

Сегодня, 16:15

Кобахидзе: Грузия готова содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном

Сегодня, 16:07

Названы кинопроекты, допущенные к питчингу в конкурсе на господдержку - СПИСОК

Сегодня, 16:00

Задержаны лица, причастные к пожару в Джебраиле - ФОТО

Сегодня, 15:45

Украина обнаружила в российских беспилотниках компоненты из Индии

Сегодня, 15:35

В Сумгайыте найдена пропавшая несовершеннолетняя - ВИДЕО

Сегодня, 15:25

В Баку водитель сбил насмерть мать и её малолетнего ребенка

Сегодня, 15:10
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45