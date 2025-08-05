«Azəri»: Высказывания Мурада Арифа о сокращенном обращении к азербайджанскому народу породили споры в соцсетях - ФОТО

Популярный автор и исполнитель Мурад Ариф высказался о том, что для многих народов мира существуют привычные краткие обращения, и для азербайджанцев тоже давно сложилась такая форма.

«Всем народам мира даются сокращённые обращения. Так, финну говорят: «FIN», испанцу - «ISPAN», французу - «FRANSIZ», латышу - «LAT», и, конечно же, для азербайджанца тоже придумано сокращённое обращение, которое широко используется в быту и поэзии», - отмечает на своей официальной странице в социальной сети Facebook Мурад Ариф.

Популярный исполнитель подчеркивает, что «однако мы очень агрессивно относимся к слову «Azəri», и отмечает следующее: «Вызываю на обсуждение тех, кто говорит: «AZƏRİ - это название племени в Иране». Какие доказательства и источники это подтверждают? Слова «Azəri-Azər» включают в себя именно нас, друзья. Я по национальности - тюрок. Но мы все - тюрки, талыши, таты, лезгины, удины - АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ. И у этого слова в быту уже появилась разговорная, сокращённая форма. Это не должно быть предметом споров и ссор».

Высказывания Мурада Арифа вызвали бурные обсуждения в социальных сетях. Некоторые пользователи выразили поддержку его взглядам, отмечая важность единства и общности всех народов Азербайджана вне зависимости от этнической принадлежности. В то же время часть аудитории осталась при своём мнении, высказывая критику и сомнения относительно использования слова «Azəri» как обобщающего термина.