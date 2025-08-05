Очередная группа детей из Украины прибыла для реабилитации в Азербайджан - ФОТО

В Азербайджане продолжается работа по приёму детей, пострадавших от войны в Украине, и обеспечению их реабилитацией.

По инициативе Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения из Украины в Азербайджан были привезены ещё 30 детей для прохождения курса реабилитации, сообщает 1news.az со ссылкой на минтруда.

Детям будут предоставлены медицинские и социально-психологические реабилитационные услуги в рамках 10-дневной программы реабилитации в Габалинском детском реабилитационном центре. Для них будут организованы индивидуальные консультации с профессиональными психологами, групповые терапии, а также занятия по йоге и танцевальной терапии.

Подчеркивается, что основная цель - поддержать стабилизацию эмоционального состояния детей и способствовать их интеграции в общество. Для прибывших из Украины детей также будут организованы экскурсии в центры отдыха, расположенные в Габале и Шеки, а также к историко-архитектурным памятникам.

Отметим, что с учётом предыдущих 7 групп, общее число украинских детей, прибывших в Азербайджан и охваченных социально-психологической реабилитацией, превысило 200 человек.