Азербайджан построит лечебно-оздоровительный комплекс в Казахстане стоимостью 20 млн долларов - ФОТО

5 августа аким области Абай Берик Уали провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Азербайджане Алимом Байель.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Азербайджано-Казахстанского делового совета, председатель правления Ассоциации тюркских предпринимателей Аслан Кунияров, а также представители Азербайджанского инвестиционного холдинга и Фонда развития бизнеса Азербайджана, сообщает 1news.az со ссылкой на акимат области Абай.

Отмечается, что на встрече азербайджанская делегация представила инвестиционный проект строительства международного лечебно-оздоровительного комплекса на побережье Алаколя. Инвесторы планируют построить круглогодичный туристический объект, рассчитанный на одновременный прием до 800 человек - объем инвестиций составляет 20 миллионов долларов (34 млн манатов). С вводом комплекса в эксплуатацию будет создано около 200 новых рабочих мест. Кроме того, проект позволит повысить туристическую привлекательность региона, увеличить налоговые поступления в местный бюджет и сформировать новый кластер на стыке медицины и отдыха.

«На сегодняшний день Азербайджан и Казахстан вышли на новый уровень союзнических отношений. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев трижды за прошлый год посещал Азербайджан с официальным визитом. Глава государства поставил перед нами конкретную задачу – укреплять экономические связи и реализовывать совместные проекты в сферах производства и туризма. В 2024 году мы создали совместный инвестиционный фонд Казахстана и Азербайджана. Если проект на Алаколе будет реализован, он может стать одним из первых в рамках этого фонда», – заявил на встрече Алим Байел.

В свою очередь аким области Абай подчеркнул значимость туристического проекта для региона: «Казахстан и Азербайджан – братские народы, нас объединяет общая история и духовные корни. Мы рады вашему визиту и инициативе по созданию масштабного туристического комплекса именно в нашей области. В настоящее время разрабатывается генеральный план туристической зоны Алаколь. Мы готовы выделить участок для строительства. Акимат окажет необходимую поддержку».