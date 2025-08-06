В новом учебном году Карабахский университет не будет проводить прием на русское и английское отделения

На официальных страницах Карабахского университета в социальных сетях сообщается о том, что учебное заведение не будет проводить прием на русское и английское отделения.

«Один из самых часто задаваемых вопросов касается плановых мест на английском и русском отделениях Карабахского университета. Сообщаем, что в 2025/2026 учебном году приём студентов на английское и русское отделения в Карабахском университете не предусмотрен», - говорится в сообщении.