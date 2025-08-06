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За семь месяцев более 5,8 млн манатов возвращено иностранцам по системе tax free

Феликс Вишневецкий16:08 - Сегодня
За семь месяцев более 5,8 млн манатов возвращено иностранцам по системе tax free

Потребители продолжают пользоваться преимуществами проекта «ƏDV geri al» (Возврат НДС).

В период с января по июль 2025 года объём НДС, возвращённого уполномоченными банками потребителям за товары, приобретённые у субъектов розничной торговли и общественного питания на территории страны (за исключением нефтегазовой продукции, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за медицинские услуги, оказанные медицинскими учреждениями и частными практикующими врачами, превысил 108 миллионов 600,4 тысячи манатов, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу.

За вышеуказанный период времени сумма НДС, возвращённого из государственного бюджета по системе tax free иностранным гражданам за товары, приобретённые на территории республики для личного потребления, составила 5 миллионов 874 тысячи манатов.

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