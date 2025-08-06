Новорожденная дочь Jah Khalib’а находится в критическом состоянии - ФОТО

Популярный казахстанский артист азербайджанского происхождения Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) обратился на своей странице в социальной сети Instagram к поклонникам, которые запланировали посетить его ближайшие концерты в Казахстане.

«К сожалению, я вынужден сообщить, что отменю либо перенесу этот тур (если вы готовы будете подождать). Причиной является то, что моя новорождённая дочь находится в критическом состоянии после операции, и, хоть я и пытался собраться с силами, не смогу выйти на сцену», - отмечает Jah Khalib, подчеркивая, что должен быть рядом с женой, которой сейчас особенно нужна его поддержка.

«Надеюсь на ваше понимание и прошу вас, кто как может - помолиться за то, чтобы наши дети были здоровы», - обращается к поклонникам исполнитель.