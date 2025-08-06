Возвращено 17,7 млн манатов НДС за покупку жилых и нежилых помещений

Проект по возврату части налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного физическими лицами при безналичной оплате жилых и нежилых помещений, приобретаемых у лиц, занимающихся строительством зданий на территории АР, успешно продолжается.

В период с января по июль 2025 года объём НДС, возвращённого уполномоченными банками за покупку жилых и нежилых помещений, превысил 17 миллионов 693,3 тысячи манатов, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу.