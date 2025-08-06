МВД провело операции против организованных групп, занимавшихся онлайн-ставками и азартными играми - ВИДЕО

Несмотря на проводимые Министерством внутренних дел профилактические меры, в социальных сетях продолжают фиксироваться случаи организации онлайн-азартных игр и ставок.

В рамках борьбы с указанной незаконной деятельностью Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД провело очередной ряд оперативно-технических мероприятий, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В Главное управление поступила оперативная информация о вовлечении граждан в онлайн-азартные игры через страницы, созданные в социальных сетях. В ходе проведённых мероприятий были задержаны Агил Мамедзаде и другие члены возглавляемой им группы - Орхан Гезалов, Эльмар Гезалов, Таджир Мамедзаде, Эмиль Эмрахлы, а также руководитель другой группы - Ульви Мамедов.

Указанные лица поддерживали связь с организаторами незаконных азартных и букмекерских игр, созданных за пределами страны, и получали от них секретные пароли для участия в азартных играх, размещённых на сайтах, таких как fastloto.com и других. Затем они создавали на социальных платформах виртуальные кассы под названиями «Kral Kazino» и другими, вовлекая обратившихся к ним лиц в азартные игры за денежное вознаграждение.

На основании решений суда были проведены обыски в используемых участниками группы тайных офисах, квартирах и хранилищах. В результате были обнаружены и изъяты многочисленные электронные доказательства, банковские карты, телефонные номера, зарегистрированные в других странах, и другие вещественные доказательства.

По данному факту в Главном управлении возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении глав обоих разоблачённых сетей - Агила Мамедзаде, Ульви Мамедова и других - избрана мера пресечения в виде ареста.

Совместные оперативные мероприятия с правоохранительными органами партнёрских государств продолжаются с целью привлечения к ответственности членов группировки, скрывающихся за рубежом.