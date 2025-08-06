Дорожная полиция фиксирует рост попыток водителей скрыть номера от радаров

В последнее время сотрудники Главного управления Государственной дорожной полиции всё чаще фиксируют случаи, когда некоторые водители на автомагистралях и в районах с интенсивным движением скрывают государственные регистрационные номера транспортных средств с помощью покрытий, ткани или других приспособлений.

«Основная цель таких действий - попытка водителей уклониться от фиксации нарушений с помощью радаров и других технических средств контроля, а также сделать правонарушения незаметными для системы. Однако не стоит забывать, что такое поведение является не только административным правонарушением, но и безответственным шагом, направленным против безопасности общества», - говорится в обращении дорожной полиции к водителям.

Отмечается, что подобные случаи, наносящие серьёзный удар по принципам прозрачности и безопасности дорожного движения, находятся под усиленным контролем Главного управления Государственной дорожной полиции – с помощью специальных технических средств обеспечивается выявление и привлечение к ответственности водителей, которые умышленно скрывают регистрационные номера.

«Главное управление Государственной дорожной полиции вновь призывает водителей соблюдать закон и не вмешиваться в видимость регистрационных номеров транспортных средств. Не забывайте: уважение к закону - это уважение к безопасности и к обществу», - отмечается в обращении.