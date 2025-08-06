Погода на четверг: В Азербайджане ожидается до 41°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 7 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Днём северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 25-29 °C, днём - 35-40 °C. Атмосферное давление ниже нормы и будет около 757 мм рт. ст., относительная влажность ночью - 70-80 %, днём - 40-45 %.

В районах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможен кратковременный небольшой дождь, гроза, град; ночью и утром местами ожидается переменная дымка. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27 °C, днём - 35-40 °C, местами до 41 °C; в горах ночью - 16-21 °C, днём -28-33 °C.