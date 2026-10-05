Против Сержа Саргсяна выдвинуты новые обвинения

Генеральная прокуратура Армении усмотрела признаки преступления в действиях третьего президента страны Сержа Саргсяна, касающихся крупной приватизации государственного имущества более чем двадцатилетней давности.

По данным надзорного ведомства, в центре внимания правоохранителей оказалась зона отдыха «Вана лич драхт», расположенная в Арагацотнской области.

На момент заключения сделки в 2004 году этот объект находился на балансе министерства обороны, которое в тот период возглавлял Серж Саргсян. Следствие установило, что рекреационная зона была продана частному лицу по заниженной цене - за 500 тысяч долларов. При этом уже спустя год рыночная стоимость указанного объекта оценивалась значительно выше - в 700 тысяч долларов.

Кроме того, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что имущество передавалось в аренду физическому лицу без каких-либо правовых и договорных оснований. Впоследствии недвижимость окончательно перешла в собственность арендатора за 115 миллионов драмов (примерно $314 тыс.). По факту выявленных нарушений и возможных злоупотреблений должностными полномочиями возбуждено новое уголовное дело.

Источник: Sputnik Армения