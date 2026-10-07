Турецко-армянское сближение: Анкара открывает новый трек с Ереваном?

В современной геополитике события редко развиваются изолированно друг от друга.

То, что на первый взгляд преподносится как сугубо прагматичные шаги — восстановление инфраструктуры, деловые форумы, энергетические консультации или приграничная торговля, — при более глубоком анализе способно обнажить серьезные тектонические сдвиги.

Процессы, набирающие сегодня обороты в турецко-армянских отношениях, заставляют по-новому взглянуть не только на перспективы открытия границ между Анкарой и Ереваном, но и на всю архитектуру безопасности и доверия на Южном Кавказе.

Анкара все активнее выстраивает прямой канал взаимодействия с Арменией по целому ряду направлений. Показательным примером стал визит в Ереван крупной турецкой делегации во главе с генеральным директором Турецкой корпорации по передаче электроэнергии (TEİAŞ) Мустафой Пустуном. Стороны предметно обсуждали реанимацию линии электропередачи Гюмри — Карс и фактическое объединение энергосистем двух стран. Энергетика — это инфраструктура стратегического и долгосрочного характера, которая никогда не создается ради демонстрации сиюминутной вежливости.

Особую пищу для размышлений дает сравнение контекстов. Еще недавно любые энергетические инициативы в регионе увязывались исключительно с азербайджано-армянским мирным процессом и проектом Зангезурского коридора, предполагающим прокладку коммуникаций через Нахчыван. Этот проект остается в силе и активно продвигается Баку. Однако теперь Турция параллельно прокладывает самостоятельный двусторонний трек, не дожидаясь завершения региональных инфраструктурных мегапроектов под эгидой трехстороннего взаимодействия.

От бизнес-форумов к системной дипломатии: логика прямых контактов

Аналогичные тенденции наблюдаются в торгово-экономической сфере. Летом в Карсе прошла встреча армянских и турецких предпринимателей, участие в которой официально подтвердили представители внешнеполитических ведомств обеих стран — сотрудник турецкого МИД Айше Узер и советник главы МИД Армении Айк Дарбинян. Это свидетельствует о том, что процесс вышел далеко за рамки частной инициативы бизнеса и обрел четкую государственную координацию.

Логичным продолжением стал крупный армяно-турецкий бизнес-форум в Ереване, собравший около 150 турецких предпринимателей. Стороны детально прописали сферы будущего взаимодействия: логистику, туризм, сельское хозяйство, текстиль, строительство и совместные инвестиции, выведя на первый план прагматичный вопрос открытия пограничных пунктов для упрощения торговли.

Подобная активность порождает закономерный вопрос: стремится ли Турция окончательно переформатировать правила игры в регионе?

В Анкаре подобные шаги традиционно объясняют логикой общего мирного процесса между Баку и Ереваном. Однако историческая память подсказывает, что попытки турецко-армянского сближения предпринимались задолго до нынешней фазы урегулирования. Достаточно вспомнить эпоху «футбольной дипломатии» 2008–2009 годов и Цюрихские протоколы, когда Анкара пыталась наладить мосты с Ереваном в условиях продолжающейся оккупации азербайджанских земель. Следовательно, нынешний дипломатический марафон имеет более глубокие корни и самостоятельную геополитическую логику.

Общественный фон и цена союза: тревожные симптомы в турецком медиапространстве

На фоне активизации турецко-армянских контактов особое беспокойство вызывает информационный фон внутри самой Турции. В турецком обществе в последнее время фиксируется странная волна критики и дискредитации Азербайджана, в рамках которой братская страна и ее народ порой преподносятся общественному мнению чуть ли не как противник. Шокирующие данные социологических опросов, согласно которым около 25 процентов респондентов в Турции склонны воспринимать азербайджанцев негативно, не могут не вызывать вопросов.

Для государства, десятилетиями строившего отношения на принципах нерушимого стратегического партнерства, подобные цифры — тревожный симптом. Возникает естественное предположение: не формируется ли таким образом искусственная общественная почва для оправдания нового политического курса на армянском направлении? Любое внешнеполитическое решение требует соответствующей информационной подготовки.

Все это ставит перед наблюдателями главный вопрос: какую цену за сближение с Ереваном Анкара готова заставить заплатить в плоскости исторического братства с Баку? И здесь позиция Азербайджана демонстрирует пример беспрецедентной политической зрелости.

Бакинская выдержка: уроки дипломатического такта

В Баку прекрасно осознают истинную ценность союзнических уз и никогда не опускались до превращения геополитических разногласий в публичное информационное шоу. Руководство Азербайджана на протяжении десятилетий проявляло колоссальную выдержку и безупречный дипломатический такт даже тогда, когда действия официальной Анкары напрямую задевали жизненно важные интересы азербайджанского народа.

Достаточно вспомнить период, когда азербайджанские земли находились под оккупацией, а миллион сограждан прозябали в статусе беженцев, в то время как отдельные турецкие круги наращивали теневой бизнес с Ереваном. По данным международных статистических платформ (Армстат, UN Comtrade, OEC), объемы турецкого импорта в Армению через Грузию исчислялись сотнями миллионов долларов ежегодно (336 миллионов в 2024 году, 367 миллионов в 2025-м). Располагая исчерпывающими данными об этих потоках, Баку сознательно воздерживался от развязывания информационной войны против Анкары, ставя во главу угла сохранение фундаментальных братских связей.

Аналогичным испытанием стала упомянутая «футбольная дипломатия». Кадры из турецкой Бурсы, где государственные символы Азербайджана демонстративно выбрасывались в мусорные баки, отозвались болью в сердце каждого гражданина нашей страны. Это был жесточайший тест на прочность союза, однако Баку предпочел решать вопросы за закрытыми дверями, не опускаясь до антитурецкой пропаганды и обвинений.

Десятилетиями Баку выступал главным адвокатом Турции на всех мировых площадках, принципиально защищая Анкару в вопросе событий 1915 года и не боясь осложнений с Евросоюзом или Грецией, выстроив де-факто уникальные контакты с Северным Кипром.

Сегодня Баку не препятствует естественному процессу открытия границ, понимая, что треки нормализации между Арменией и Турцией и между Арменией и Азербайджаном могут идти параллельно при условии координации шагов. Формула проста и безальтернативна: устранение территориальных претензий к Азербайджану в армянской Конституции, подписание парафированного в США мирного договора, и лишь затем — синхронное открытие границ. Эту линию разделяет и глава турецкой дипломатии Хакан Фидан, неоднократно подчеркивавший, что полноценная нормализация с Ереваном неразрывна от прочного мира с Баку, дабы не допустить консервации замороженного конфликта.

Сможет ли турецкое руководство удержать баланс между сиюминутными прагматичными выгодами от заигрывания с Ереваном и многовековыми узами стратегического братства с Азербайджаном? Ответ на этот вопрос пока открыт. Азербайджан свою надежность доказал делом. Время покажет, насколько готова следовать этому золотому стандарту союзничества другая сторона.