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В результате ракетного удара по украинскому городу Прилуки погибли 19 человек

Редакция 1news23:04 - Сегодня
В результате ракетного удара по украинскому городу Прилуки погибли 19 человек

Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в украинском городе Прилуки достигло 19, пятеро из них — дети.

Oб этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что из-под завалов жилого дома, в который 7 октября попала ракета, извлечено тело ещё одного ребёнка.

По данным спасателей, в результате происшествия пострадали 55 человек, в том числе семеро детей. На месте с пострадавшими и их близкими работают психологи. К настоящему времени психологическая помощь оказана 90 людям.

Сообщается, что поисково-спасательная операция продолжается: спасатели разбирают завалы здания и ведут поиск под обломками.

По данным украинской стороны, утром Россия нанесла ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Прилуках. Сообщается, что атака стала частью массированных ударов по Украине в течение ночи, взрывы также зафиксированы в Киеве, Днепре, Запорожье и Кременчуге.

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