Умерла женщина, чье выселение привело к протестам в Испании 

Жительница Мадрида Марикармен Абаскаль, из-за выселения которой из квартиры в Испании начались массовые протесты, скончалась в больнице в возрасте 87 лет, сообщил в среду, 7 октября, Союз арендаторов жилья Мадрида.

Абаскаль 70 лет жила в квартире в столице Испании и годами платила за нее 500 евро. В 2018 году владельцем недвижимости стала новая компания, которая повысила арендную плату до уровня, превышавшего ее пенсию.

23 сентября ее выселили из квартиры. Euronews поясняет, что выселение после многолетнего спора санкционировал суд, и оно было проведено на основании действительного судебного постановления. Тем не менее вокруг дома пенсионерки собрались многочисленные противники выселения. Полиция прорвала кольцо манифестантов, а прибывшие санитары доставили Марикармен Абаскаль в клинику. Тогда сообщалось, что ее жизни ничего не угрожало.

Произошедшее спровоцировало в Испании массовые протесты в защиту Абаскаль, и 28 сентября ее представители заключили соглашение с домовладельцами, в рамках которого ей был предоставлен восьмилетний договор аренды с ежемесячной платой в размере одной трети от ее пенсии - порядка 410 евро. Демонстрации, тем не менее, продолжились.

5 октября премьер-министр Испании социалист Педро Санчес объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 29 ноября 2026 года. Свое решение он обосновал критической ситуацией, сложившейся после решения парламента отклонить правительственную реформу рынка жилья.

После роспуска парламента, 6 октября, испанский кабмин принял решение внедрить одобренное им жилищное законодательство, несмотря на несогласие парламента. Санчес напомнил, что депутаты больше не смогут заблокировать закон, так как парламент был досрочно распущен за то, что "отвернулся от нужд народа".

Новый закон о жилье предусматривает выделение из бюджета сотен миллионов евро на строительство дешевого социального жилья, запрещает насильственно выселять до 2030 года квартиросъемщиков, а крупным жилищным компаниям - скупать квартиры в течение трех лет. Предлагается ввести повышенные налоги на квартиры, сдаваемые туристам, чтобы стимулировать перевод этого жилья на рынок долгосрочной аренды.

Общая стоимость аренды комнат в коммунальных квартирах не должна превышать стоимость этой квартиры при ее сдаче одному лицу. Проект обещает налоговые льготы малоимущим квартиросъемщикам, предусматривает резкое повышение налогов на пустующие частные квартиры. Он также вводит право арендаторов на автоматическое продление контрактов, то есть фактически возможность пожизненной аренды, независимо от желания владельцев квартир.

Правая оппозиция раскритиковала как предложенную Санчесом реформу, так и решение принять ее без одобрения парламента.

Детали спора вокруг квартиры Абаскаль

Марикармен Абаскаль жила в Ретиро, одном из самых престижных и дорогих районов Мадрида, с 1956 года. Квартиру ее отец-предприниматель снял по цене, которая регулировалась при диктатуре Франсиско Франко. В 2006 году женщина осиротела, стала жить одна, и владельцы жилья предложили ей подписать новый контракт на аренду. Унаследовать старый с ежемесячной оплатой в 500 евро - в соответствии с либеральным законодательством, введенным после краха в 1975 году диктатуры - она не могла.

Старые арендодатели мирились с несогласием Абаскаль платить повышенную цену, но купившая в 2018 году квартиру компания настаивала на размере аренды в соответствии с рыночными ценами.

Источник: DW