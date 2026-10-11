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Низами Джафаров: В вопросах образования девочек важны принципы светского образования

1news Lab15:13 - Сегодня
Низами Джафаров: В вопросах образования девочек важны принципы светского образования

В школах необходимо создавать равную образовательную среду для учащихся, обеспечивая развитие их знаний и навыков независимо от одежды и социальных возможностей, заявил академик, директор Центра Ататюрка в Азербайджане Низами Джафаров.

Как сообщает «Azərbaycan müəllimi», Н. Джафаров отметил, что воспитание и образование девочек на протяжении многих лет остается одной из обсуждаемых в обществе тем. По его словам, при подходе к этой теме важно учитывать принципы светского образования и уважение к различным взглядам в обществе.

Академик считает, что применение в школах единой формы одежды может способствовать тому, чтобы социальные различия между учащимися были менее заметны.

По его словам, материальные возможности семей разные, однако одним из основных принципов должно быть равенство возможностей детей в школьной среде. Различие между учащимися, полагает Н. Джафаров, должно определяться не одеждой и материальными возможностями, а отношением к урокам, знаниями и навыками.

Академик коснулся и темы ранних браков, подчеркнув, что это чувствительная тема, которая особенно влияет на жизнь и будущее девочек. Он назвал ранние браки «большой трагедией» и указал на важность предотвращения таких случаев. По его словам, значимо, чтобы девочки до создания семьи повзрослели и получили возможность жить самостоятельно и обеспечивать себя.

«Люди должны достичь определенного совершеннолетия. Люди должны обрести возможность жить и обеспечивать свою жизнь, и после этого может быть брак», - сказал Н. Джафаров.

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