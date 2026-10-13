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Под видом ChatGPT и Gemini: мошенники пытаются похищать данные пользователей

Редакция 1news17:17 - Сегодня
Под видом ChatGPT и Gemini: мошенники пытаются похищать данные пользователей

Национальное агентство по кибербезопасности Азербайджана (MKA) выявило фишинговую кампанию, в рамках которой злоумышленники используют названия популярных сервисов искусственного интеллекта для кражи учетных данных пользователей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, мошеннические сайты создаются от имени ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Meta Muse и Manus. Они предлагают пользователям инструменты для управления рекламой, анализа расходов и подключения бизнес-аккаунтов.

В действительности эти ресурсы предназначены для получения логинов, паролей и одноразовых кодов подтверждения. Для этого злоумышленники размещают на страницах поддельные формы авторизации, визуально имитирующие интерфейсы настоящих сервисов. Введенные данные передаются организаторам атаки, которые затем пытаются получить доступ к учетным записям.

В агентстве отмечают, что подобная схема может представлять угрозу даже для пользователей, включивших многофакторную аутентификацию: если человек самостоятельно передает мошенникам код подтверждения, это может позволить обойти дополнительный уровень защиты.

По данным MKA, кампания ориентирована прежде всего на администраторов рекламных аккаунтов, специалистов по закупке рекламы и сотрудников рекламных агентств. Получив доступ к таким профилям, злоумышленники могут запускать несанкционированные рекламные кампании, причинять финансовый ущерб и ограничивать доступ законных владельцев к аккаунтам.

Кроме того, специалисты обнаружили другие мошеннические ресурсы, использующие ту же инфраструктуру. В их числе — сайты, созданные от имени Google Ads и обещающие возврат средств, а также поддельные страницы для поиска работы. Для привлечения потенциальных жертв злоумышленники используют в том числе платную интернет-рекламу.

В связи с выявленными угрозами MKA призывает пользователей подключать ИИ-сервисы к бизнес-аккаунтам исключительно через официальные сайты и проверенные каналы интеграции. Специалисты также рекомендуют проверять адресную строку браузера, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать третьим лицам одноразовые коды подтверждения.

Если пользователь подозревает, что его учетные данные могли попасть к злоумышленникам, необходимо незамедлительно сменить пароль, завершить активные сеансы и проверить список администраторов, выданные разрешения, платежные данные и последние операции в аккаунте.

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