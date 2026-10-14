Сколько средств реабилитации получили лица с инвалидностью в Азербайджане за девять месяцев?

В январе–сентябре текущего года в Азербайджане около 11 тысяч человек с инвалидностью получили в общей сложности 490 тысяч средств реабилитации.

Помощь была оказана Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АPА, среди предоставленных средств реабилитации были 3 231 кресло-коляска, в том числе 135 моделей с электрическим приводом, а также 1 506 протезов верхних и нижних конечностей. Кроме того, гражданам выдали 2 445 вспомогательных средств для передвижения, включая трости, костыли и трости с подлокотником.

В рамках программы поддержки лицам с инвалидностью также предоставили 6 654 пары протезно-ортопедической обуви, 2 089 слуховых аппаратов и 162 корсета. Помимо перечисленных изделий, граждане получили и другие необходимые средства реабилитации.

Для обеспечения доступности услуг предусмотрена доставка реабилитационных средств на дом. Такая возможность предоставляется гражданам, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно добраться до Протезно-ортопедического производственно-реабилитационного центра Агентства социальных услуг в Баку, а также не имеют возможности приехать туда в сопровождении родственников.