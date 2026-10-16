В Петербурге четыре человека попали в больницу с оспой обезьян

Четверо жителей Санкт-Петербурга попали в больницу с оспой обезьян. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Пациентов доставили в городскую больницу. Состояние петербуржцев оценивается медиками как средней степени тяжести.

Уточняется, что данные о заражении подтверждены лабораторно.

15 октября стало известно, что пять человек госпитализировали в Жуковском Московской области с подозрением на оспу обезьян. Поводом для обращения к врачам стали контакты с возможным источником инфекции, произошедшие еще 10 октября.

До этого в Подмосковье выявили еще один случай заражения. Пациент прошел курс лечения и благополучно выписался.