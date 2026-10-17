На индийском религиозном празднике насмерть задавили как минимум 17 человек

В результате давки в павильоне праздника Дурга-пуджа в Калькутте погибли не менее 17 человек, более 25 пострадали.

Как передает 1news.az, об этом сообщает NDTV со ссылкой на данные полиции.

Трагедия произошла вечером в павильоне Чорбаган Сарбоджанин в районе Гриш-парк на севере города. По данным полиции, около 19:40 по местному времени у выхода из павильона возникла давка из-за большого скопления людей во время внезапно начавшегося дождя.

Пострадавшие доставлены в Медицинский колледж Калькутты. Главный министр Западной Бенгалии Шубенду Адхикари и главный секретарь штата Манодж Агарвал прибыли в больницу, чтобы проконтролировать ситуацию.

По словам очевидцев, многие посетители праздника потеряли сознание, некоторых увозили в больницу на мотоциклах. Один из свидетелей рассказал, что вход и выход из павильона были очень узкими, а освещение там отсутствовало.

Бывший главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи выразила соболезнования в социальных сетях.

"Я глубоко потрясена и опечалена, узнав о давке у павильона Чорбаган. Молюсь богине Дурге о скорейшем выздоровлении всех пострадавших и о силах и мужестве для их семей в этот трудный час", - написала она.

Дурга-пуджа - главный праздник Западной Бенгалии, посвященный богине Дурге, который в Калькутте отмечают с особой пышностью. В отличие от домашних церемоний, в городских павильонах (их называют "сарбоджанин", что значит "для всех") праздник превращается в масштабное общественное событие. Организаторы годами соревнуются в оформлении таких павильонов, часто посвящая их социальным темам, истории или искусству.