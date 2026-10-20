Премьер Франции намерен продолжить практику комендантского часа

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню считает успешным опыт введения комендантского часа в отдельных коммунах страны для борьбы с беспорядками, намерен продолжить эту практику.

"Точечное введение комендантского часа способствовало спокойствию этой ночью, — написал он в X. — Сегодня вечером будут приняты решения об очередном объявлении комендантского часа там, где этого требует ситуация. Эти решения будут приниматься на местах префектами в сотрудничестве с мэрами".

17 октября в Париже и по всей Франции проходили массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в них участвовали 800 тыс. человек, тогда как МВД насчитало 550 тыс. В ряде городов акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Министр юстиции Жеральд Дарманен сообщил о помещении под стражу свыше 2,5 тыс. человек по всей стране и обещал, что власти продолжат преследование всех, кто участвовал в погромах и грабежах.

На фоне сложной ситуации с беспорядками Лекорню поручил префектам департаментов ввести комендантский час в ряде районов. В Париже власти ввели комендантский час на площади Республики, расположенной на границе III, X и XI округов Парижа, и на нескольких улицах в квартале Ле-Аль в историческом I округе.

Источник: ТАСС