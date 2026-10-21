Стартап, поддерживаемый PASHA Holding, начинает сотрудничество с Referans Medical Group

iCheck - один из стартапов, развивающихся в рамках внутренней программы PASHA Holding WeStart, - достиг значимого рубежа в развитии азербайджанской экосистемы HealthTech, заключив стратегическое партнёрство с Referans Medical Group, одной из ведущих медицинских сетей страны.

Программа WeStart, реализуемая в PASHA Holding, направлена на развитие инноваций и поддержку новых бизнес-инициатив, помогая сотрудникам превращать свои идеи в реальные проекты. Начало сотрудничества iCheck, стартапа, получившего поддержку в рамках программы, наглядно демонстрирует, как инновационные идеи могут развиваться и приносить реальные бизнес-результаты.

Цифровая платформа здравоохранения iCheck, выделяющаяся своей инновационной моделью в сфере телемедицины Азербайджана, вступает в новый этап развития. Проект, начавший свой путь как стартап и за относительно короткий срок получивший международное признание, продолжит свою деятельность в рамках стратегического партнёрства с Referans Medical Group - одной из ведущих и крупнейших медицинских сетей страны.

Основная цель партнёрства - объединить передовые технологические возможности iCheck с развитой медицинской инфраструктурой Referans Medical Group и широкой сетью профессиональных врачей, чтобы сделать цифровые медицинские услуги более доступными, непрерывными и удобными для пациентов.

Созданный на основе идеи о том, что доступ к качественной медицинской помощи не должен зависеть от географического положения человека, iCheck развивается от локального стартапа до международного проекта в сфере HealthTech. Платформа позволяет пользователям связываться с врачами дистанционно и получать онлайн-консультации из любой точки мира. Сегодня её услугами активно пользуются не только отдельные пациенты, но и клиенты страховых компаний, а также корпоративные пользователи.

Сотрудничество с Referans Medical Group позволит iCheck выйти за рамки приложения для онлайн-консультаций и превратиться в комплексную цифровую платформу здравоохранения с более широким функционалом. Главная цель - создать единую и удобную систему, охватывающую весь путь пациента: от поиска подходящего врача до консультаций, необходимых обследований, получения медицинских услуг и дальнейшего сопровождения.

«Мы рассматриваем iCheck не просто как приложение для онлайн-консультаций с врачами. Мы хотим, чтобы iCheck был первой платформой, о которой человек вспоминает, когда у него возникает любой вопрос, связанный со здоровьем, будь то физическое или ментальное здоровье. В то же время наша цель - побуждать людей заботиться о своём здоровье не только во время болезни, но и тогда, когда они здоровы», - отметила основатель iCheck Лейла Оруджова.