Мирзоян исключил возможность возвращения Армении в ОДКБ
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян скептически оценил перспективы возобновления полноценной работы Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Лично я не представляю, как Армения пойдет обратно в ОДКБ», — заявил глава армянского внешнеполитического ведомства.
Таким образом Мирзоян прокомментировал недавнее заявление генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова, который допустил, что армянская сторона может пересмотреть свою позицию и вернуться к активному участию в деятельности блока.
Напомним, Ереван заморозил свое участие в ОДКБ в 2024 году, заявив о невыполнении организацией своих обязательств по обеспечению безопасности Армении.
Источник: Sputnik Армения
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