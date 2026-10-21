Мирзоян исключил возможность возвращения Армении в ОДКБ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян скептически оценил перспективы возобновления полноценной работы Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Лично я не представляю, как Армения пойдет обратно в ОДКБ», — заявил глава армянского внешнеполитического ведомства.

Таким образом Мирзоян прокомментировал недавнее заявление генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова, который допустил, что армянская сторона может пересмотреть свою позицию и вернуться к активному участию в деятельности блока.

Напомним, Ереван заморозил свое участие в ОДКБ в 2024 году, заявив о невыполнении организацией своих обязательств по обеспечению безопасности Армении.

Источник: Sputnik Армения