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Папе Римскому поставили окончательный диагноз

Редакция 1news00:14 - Сегодня
Папе Римскому поставили окончательный диагноз

Папе Римскому Льву XIV не потребуется дополнительное лечение после удаления опухоли лёгкого.

Об этом сообщили в пресс-службе Святого престола после получения окончательных результатов обследований.

Гистологические и молекулярно-биологические исследования подтвердили, что у понтифика была локализованная аденокарцинома лёгкого. По заключению врачей, дальнейшее онкологическое лечение не требуется.

71-летний Лев XIV перенёс операцию 13 октября, а спустя пять дней выписался из больницы. В воскресенье он выступил с традиционной проповедью перед верующими, а в среду провёл общую аудиенцию в обычном режиме. Перед встречей с верующими понтифик проехал по площади Святого Петра в полуоткрытом папамобиле, несмотря на дождь.

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