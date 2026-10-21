Папе Римскому поставили окончательный диагноз

Папе Римскому Льву XIV не потребуется дополнительное лечение после удаления опухоли лёгкого.

Об этом сообщили в пресс-службе Святого престола после получения окончательных результатов обследований.

Гистологические и молекулярно-биологические исследования подтвердили, что у понтифика была локализованная аденокарцинома лёгкого. По заключению врачей, дальнейшее онкологическое лечение не требуется.

71-летний Лев XIV перенёс операцию 13 октября, а спустя пять дней выписался из больницы. В воскресенье он выступил с традиционной проповедью перед верующими, а в среду провёл общую аудиенцию в обычном режиме. Перед встречей с верующими понтифик проехал по площади Святого Петра в полуоткрытом папамобиле, несмотря на дождь.