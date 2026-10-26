Продолжаются работы на дороге Хокмели - Гобу - Гюздек - ВИДЕО

В Апшеронском районе на 4-м километре автомобильной дороги Хокмели - Гобу - Гюздек проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что в настоящее время ведется подготовка дорожного основания. Для предотвращения скопления воды на участке будет обустроена дренажная система, а также установлены водопропускные трубы и дождеприемные решетки.

Ожидается, что работы будут завершены в короткие сроки, после чего движение по дороге будет восстановлено.