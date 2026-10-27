На западе Германии автомобиль въехал в толпу

Автомобиль въехал в толпу в городе Нойштадт-ам-Рюбенберге (федеральная земля Нижняя Саксония), до пяти человек пострадали.

Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в понедельник вечером. По данным полиции, водитель намеренно направил автомобиль на скопление людей. Рядом с местом происшествия дежурил полицейский патруль, правоохранители открыли огонь по автомобилю. Несмотря на это, водитель смог сбежать с места происшествия.

По предварительным данным, водитель автомобиля и пострадавшие могли знать друг друга. Пострадавшие доставлены в больницу, их жизни вне опасности. «Продолжается выяснение картины происшествия и установление личностей участников инцидента», — сказала представитель полиции.

В полиции также не исключают, что в автомобиле могли находиться несколько человек.

На место происшествия прилетал вертолет, в операции участвовала кинологическая служба.