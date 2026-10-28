Роналду завоевал «Золотой мяч всех времен»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал победителем рейтинга «Золотой мяч всех времен».

Информация об этом опубликована на официальном сайте награды.

Фанаты на сайте выбирали лучший «Золотой мяч» из всех, которые вручались, и награда португальца, которую тот получил в 2008 году, опередив Лионеля Месси из «Барселоны» и Фернандо Торреса из «Ливерпуля», оказалась на первой позиции.

До этого организаторы пояснили, что ключевым критерием при выборе победителя в этой номинации является не суммарное количество выигранных «Золотых мячей» (больше всего у Месси — восемь), а действия футболиста в сезоне, за который он получил этот трофей.

Роналду остается мировым рекордсменом по числу голов и матчей за сборную: на его счету 146 голов в 233 официальных встречах. Лучшим достижением Португалии на чемпионате мира остается четвертое место в 2006 году. Роналду тогда уже играл за национальную команду.